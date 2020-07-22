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Yerel

Kurtulmak için manevra yaptı, yine de çarptı

Tekirdağ'da anne ile kızına çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü araçla birlikte devrildi. Sürüklenen motosiklet, 2 yaşındaki kıza çarptı. Yaralanan kızın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:05:00 -
Kurtulmak için manevra yaptı, yine de çarptı

Tekirdağ'daki kaza, Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 42 FPS 83 plakalı motosiklet sürücüsü Selim Ç., cadde üzerinde seyir halindeyken, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 yaşındaki Esmanur A. ve annesine çarpmamak için durmaya çalıştı. Duramayınca kontrolü kaybederek sürüklenen motor 2 yaşındaki Esmanur’a çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaşındaki Esmanur hastaneye kaldırıldı.

Esmanur’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazanın ardından mahalle sakinleri de polislere şikayetlerini dile getirirken, araçların cadde üzerinden çok hızlı geldiğini ve önlem alınması gerektiğini belirttiler.

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