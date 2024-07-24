Kurtların saldırdığı sürüde 20 koyun telef oldu
Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurtların saldırdığı 20 koyun telef olurken, kayalıklarda kalan 3 koyun ekipler tarafından kurtarıldı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurtların saldırdığı 20 koyun telef olurken, kayalıklarda kalan 3 koyun ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, Tatvan ilçesine bağlı Örenli köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat isimli şahsa ait koyun sürüsü kurtların saldırısına uğradı.
Saldırıda 20 koyun telef olurken, kaçan 3 koyun kayalıklarda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin ip yardımı ile yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda kayalıklardan kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi. (İLKHA)