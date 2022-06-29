Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'dan büyük ayıp

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle tanınan DT tiyatroları sanatçısı Osman Wöber, hayatını kaybetmişti. Cenaze töreni geçtiğimiz gün gerçekleşen Osman Wöber'e büyük vefasızlık yapıldı. Kurtlar Vadisi dizisindeki rol arkadaşları Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca, cenazeye katılım göstermediler.

Törene katılan Zafer Algöz, "Pırıl pırıl bir insandı. Çocuklarına, insana, doğaya hatta sokak köpeklerine sahip çıkıp evine alabilecek kadar merhametli bir adamdı Osman Wöber. Kendisi Adana Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki dönem idarecilik yaptı. Oyunlar yönetti. Birçok projenin yapımında emeği geçti. 'Eyvah şimdi ne yapacağız' dediğimizde son derece soğukkanlı işin yürümesi adına olumlu kararlar alan son derece nitelikli bir idareciydi Osman Wöber" açıklamasında bulundu.

Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın cenazeye katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca, Wöber'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı ve ünlü oyuncunun Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri için yurt dışında olduğu belirtildi. Fakat Polat Alemdar karakteri ile fenomenleşen Necati Şaşmaz'ın cenazenin kaldırıldığı sırada İTÜ'nün 250. Yılı organizasyonundan kareler paylaşması, Kurtlar Vadisi hayranları tarafından 'Büyük ayıp' olarak değerlendirildi.