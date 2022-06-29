  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'dan büyük ayıp
Medya

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'dan büyük ayıp

Kurtlar Vadisi oyuncusu Osman Wöber'in hayatını kaybetmesi sanat camiasını derinden sarstı. Cenazeye sanat camiasından ilgi yok denecek kadar az olurken gözler Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'yı aradı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 14:58:00 -
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'dan büyük ayıp

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle tanınan DT tiyatroları sanatçısı Osman Wöber, hayatını kaybetmişti. Cenaze töreni geçtiğimiz gün gerçekleşen Osman Wöber'e büyük vefasızlık yapıldı. Kurtlar Vadisi dizisindeki rol arkadaşları Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca, cenazeye katılım göstermediler.

 

Törene katılan Zafer Algöz, "Pırıl pırıl bir insandı. Çocuklarına, insana, doğaya hatta sokak köpeklerine sahip çıkıp evine alabilecek kadar merhametli bir adamdı Osman Wöber. Kendisi Adana Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki dönem idarecilik yaptı. Oyunlar yönetti. Birçok projenin yapımında emeği geçti. 'Eyvah şimdi ne yapacağız' dediğimizde son derece soğukkanlı işin yürümesi adına olumlu kararlar alan son derece nitelikli bir idareciydi Osman Wöber" açıklamasında bulundu.

Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın cenazeye katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca, Wöber'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı ve ünlü oyuncunun Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri için yurt dışında olduğu belirtildi. Fakat Polat Alemdar karakteri ile fenomenleşen Necati Şaşmaz'ın cenazenin kaldırıldığı sırada İTÜ'nün 250. Yılı organizasyonundan kareler paylaşması, Kurtlar Vadisi hayranları tarafından 'Büyük ayıp' olarak değerlendirildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Samet hoca

Bu tiplerin cenazesine siyah takım elbiseli siyah gözlüklü çoğu da abdestsiz olan insanlar gelir namaz da kılmazlar arabaların kenarında sigara içerler kabristanlığa da gelmezler arkasından Fatiha da okumazlar çünkü fatiha'yı da bilmezler. İlginç olan şu ki 80 milyon insanın tamamı bunları tanıdığı halde cenazelerine kimse gelmez ama Mahmut Efendi gibi ekrana çıkmayan bir insanın cenazesine 3 milyon kişi gelir...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23