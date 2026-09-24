Kurtlar Vadisi'nin Abidin'inden yıllar sonra dikkat çeken itiraf: '3 gün sonra gerçek oluyordu'

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmayla birlikte Kurtlar Vadisi yeniden gündeme geldi. Dizide “Abidin” karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kurtlar Vadisi'ne 7. bölümde katıldığını ve ilk 97 bölümde rol aldığını belirten Yerebakan, dizinin senaryolarında yer alan bazı olayların kısa süre sonra gerçek hayatta yaşandığını söyledi.

Yerebakan, “Biz bir şey izliyorduk, üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Bunu defalarca gördük” diyerek senaryo ekibinin bazı gelişmeleri nasıl önceden yazabildiğini kendisinin de yıllar boyunca sorguladığını ifade etti.

“Büyük resmi o zaman göremiyorduk”

Yerebakan, geçmişte yaşananlara bugün daha farklı baktığını belirterek, “Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı?” sorusunu yöneltti. Dizide devlet ve güvenlik yapılanmalarına ilişkin işlenen konuların da dikkat çekici olduğunu belirten oyuncu, kendilerinin yalnızca kendilerine verilen senaryoyu oynadıklarını vurguladı.

Osman Sınav'ın ayrılığı ekibi şaşırttı

Yerebakan, dizinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın projeden ayrıldığı döneme ilişkin de konuştu. Sınav'ın yaklaşık 55. bölümün ardından Kurtlar Vadisi ile Ekmek Teknesi'ni Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'e devretme kararı aldığını söyleyen oyuncu, bu gelişmenin ekipte büyük şaşkınlık oluşturduğunu anlattı.

Yerebakan, Sınav'ın ayrılıktan sonra ekip arkadaşlarıyla da temasının büyük ölçüde kesildiğini belirtti.

Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce işlediği bazı olayların gerçek hayattaki gelişmelerle benzerliği, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeniden inceleme konusu olurken, dizinin senaristleri ve bazı oyuncuları soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.