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Medya Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı... Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!
Medya

Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı... Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi'nin annesi rolüne hayat veren Başak Özel, o diziyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu henüz 51 yaşında hayatını kaybetti. 2000 senesinden beri birçok film, televizyon dizisi ve tiyatro oyunlarında sahne alan Başak Özel'in ölümü hakkında Oyuncular Sendikası açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:13:00 -
Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı... Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi'nin annesi rolüne hayat veren Başak Özel, o diziyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu henüz 51 yaşında hayatını kaybetti. 2000 senesinden beri birçok film, televizyon dizisi ve tiyatro oyunlarında sahne alan Başak Özel'in ölümü hakkında Oyuncular Sendikası açıklama yaptı. 

2000 yılından bu yana birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan, aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

Başarılı oyuncunun erken vefatı sevenlerini yasa boğdu.

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?
22 Mart 1971'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Ankara Sanat Merkezi'nde aldı.

Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çasod üyesi olan sanatçı, şiir ve öykü yazıyor, aynı zamanda redaksiyon ve seslendirme çalışmaları yapıyordu.

 


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