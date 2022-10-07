Kurtlar Vadisinde konsey dağıldı! 7 konsey üyesi hayatını kaybetti...

Yayınlandığı döneme damgasını vuran, müziklerinden efsane karakterlerine kadar büyük bir beğeniyle izlenen Kurtlar Vadisi'nde akıllara kazınan konsey üyelerinden 7 isim hayatını kaybetti...

Bir döneme damga vuran mafya yapılanması ve faili meçhul cinayetlerini konu edinen Kurtlar Vadisi, Türki dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olarak ön plana çıkıyor.

Zaman zaman gündeme gelerek hayranları tarafından replikleriyle anılan efsane dizi, müzikleri ve oyuncularıyla büyük beğeni toplamıştı.

Dizinin başrol oyuncularının yanı sıra konsey üyeleri de döneme adeta damga vurdu.

7 konsey üyesi hayatını kaybetti

Replikleri, başarılı oyunculukları ve canlandırdıkları karakterlerle hafızalara kazınan oyuncuların kimisi şimdilerde yeni dizilerde yer alırken, kimisi ise vefat haberleriyle hayranlarını derinden üzüyor.

Son olarak 11 ismin bir araya geldiği konseyde 7 isim hayatını kaybetti.

İşte Kurtlar Konseyi'nden geriye kalan isimler ve hayatını kaybedenler...

Mehmet Karahanlı-Zafer Ergin

Konseyin kaptanlık köşkünde oturan, adaleti ve otoriteri ile ön plana çıkan Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin, dizinin ardından bir diğer uzun soluklu dizi olan Arka Sokaklar'da başkomiser olarak Rıza Baba'yı canlandırıyor.

Kılıç-Attila Olgaç

Diziye damga vuran en önemli isimlerden biri olan Kılıç karakterini ise başarılı oyuncu Attila Olgaç canlandırdı. Dizide Karahanlı'nın sağ kolu olan Olgaç, birçok projede yer almaya devam ederken geçtiğimiz gönemlerde Arka Sokaklar dizisine oynayarak Zafer Ergin ile yeniden Kurtlar Vadisi dizisine gönderme yaptılar.

Samuel Vanunu-Nişan Şirinyan

Konsey’in dış işlerinden sorumlu Samuel Vanunu’yu canlandıran başarılı oyuncu Nişan Şirinyan, Karahanlı'nın ölümünün ardından Baronluk koltuğuna aday oldu ama kaybetti. Birçok dizide rol almaya devam eden başarılı oyuncuson olarak Arka Sokaklar ve Ramo dizisinde izleyiciyle buluştu.

Nizamettin Güvenç-Adnan Biricik

Kurtlar Konseyi’nin gizli patronu olan Nizamettin Güvenç, konseyde kritik kararlar alınmasında sık sık yönlendirme yapan bir karakterdi. Karaktere hayat veren başarılı oyuncu Adnan Biricik birçok yapımda yer almaya devam ediyor.

Laz Ziya-İstemi Betil

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan İstemi Betil, canlandırdığı Laz Ziya karakteri ile hafızalara kazındı. Usta sanatçı 1 Kasım 2011 tarihinde 67 yaşındayken kalp krizi geçirerek Yalova'da hayatını kaybetti.

Testere Necmi-Tarık Ünlüoğlu

Konseyin en acımasız ismi olarak ön plana çıkan Testere Necmi'ye usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayat verdi. Ardından birçok dizide rol alan başarılı oyuncu, geçen zamana rağmen Testere Nesmi ile anılmaya devam etti. Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da 68 yaşındayken akciğer kanserine yenik düşerek İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Hüsrev Ağa-Baykal Saran

Dizinin önemli konsey üyelerinden biri olan Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran ise 28 Temmuz 2006'da 68 yaşındayken kanser nedeniyle İstanbul'da vefat etti.

Tombalacı Mehmet-Haldun Boysan

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden biri olan ve "Tombalacı şişkosu" olarak da bilinen Tombalacı Mehmet'e usta oyuncu Haldun Boysan hayat verdi. Ünlü Boysan yaşadığı kalp krizi neticesinde 31 Ağustos 2020’de hayatını kaybetti.

Halil İbrahim Kapar-Sönmez Atasoy

Efsane oyuncu Sönmez Atasoy, Halil İbrahim Kapar, nam-ı diğer Halo Dayı’yı canlandırdı. Sadece Kurtlar Vadisi’nde değil, Kurtlar Vadisi: Pusu’da da yer alan Atasoy, 15 Aralık 2011’de aramızdan ayrıldı.

Tuncay Kantarcı - Osman Wöber

Gümrükleri elinde bulunduran Tuncay Kantarcı’yı Osman Wöber canlandırdı. Usta sanatçı tiyatro, sinema ve dizilerdeki başarılı performansıyla hafızala kazındı. Wöber, 25 Haziran 2022 tarihinde kalp krizi geçirerek vefat etti.

İplikçi Nedim-İsmail İncekara

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan ve 'Çaaakiiiir kuuuzuuum' repliği ile hatırlanan İplikçi Nedim’e İsmail İncekara hayat verdi. Başarılı sanatçı 72 yaşında 7 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybetti.



