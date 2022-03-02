Kurtlar Vadisi’nde çarpıcı Çin ve Covid-19 detayı!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi’nde herkesi şok edecek koronavirüs detayı ortaya çıktı. Dizinin 15’inci bölümünde Erdal Kömürcü ile Deve Tuncay arasında Covid-19 salgınını anımsatan diyalogların geçtiği görüldü.
Başrollerini Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Seray Sever’in paylaştığı Kurtlar Vadisi’nin 15. bölümünde ortaya çıkan koronavirüs detayı dikkat çekti. Dizinin söz konusu bölümünde Deve Tuncay’ın "Bu maske işinde çok para var. Hiçbir şey olmazsa ‘SARS mikrobu Türkiye’de görüldü’ diye haber çıkarıp 1 ayda 30 milyon maske satarlar” sözleri dikkat çekti.
“Mikrop mu getireceksin Çin’den?”
Erdal Kömürcü’nün "Abi Çin’den maskeleri sipariş edeyim mi?" yanıtı üzerine sinirlenen Deve Tuncay’ın "Oğlum, salak mısın? Mikrobu mu getireceksin Çin’den?" diyerek öfkelendiği görüldü.
Sosyal medya kullanıcıları, "Koronayı Türkiye’ye Erdal getirmiş" ve "Tuncay’ın ileri görüşlülüğüne alkış tutmak lazım” gibi yorumlarda bulundu.