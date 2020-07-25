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Medya

Kurtlar Vadisi'nde bomba 'Ayasofya' ayrıntısı!

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Polat ve Amon’un buluşmasındaki sahne yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 21:45:00 -

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 231. bölümünde yer alan Polat ve Amon’un buluşmasındaki sahnede Ayasofya Camii için kullanılan dikkat çekici ifadeler yeniden gündeme geldi. 

Amon'un "Burası bizim kutsal kasemiz. Ayasofya'ya hoşgeldin" demesi üzerine Polat Alemdar "Burası ne senin ne benim. Burası Allah'ın evi." cevabını yapıştırıyor.

Amon'un "Restorasyonu neden bu kadar uzattınız, yoksa ne yapacağınıza karar vermediniz mi?" sorusu da dikkat çekiyor..

Aynı sahnenin devamında yine Hilafet ile ilgili ilginç ifadeler yer alıyor.

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