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Medya Kurtlar Vadisi oyuncusu Mustafa Üstündağ sessizliğini bozdu: Üzgünüm ama...
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu Mustafa Üstündağ sessizliğini bozdu: Üzgünüm ama...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası töreninde yaşanan kavga sonrası gözaltına alınan oyuncu Mustafa Üstündağ'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 13:52:00 -
Kurtlar Vadisi oyuncusu Mustafa Üstündağ sessizliğini bozdu: Üzgünüm ama...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.’yi yaraladığı ileri sürülen H.K.’nin tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Üstündağ’ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Adalet yerini buldu"

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Kurtlar Vadisi eski oyuncusu Mustafa Üstündağ, “Bir yanlış anlaşılma sonucu gerginlik yaşandı. Bu olayların yaşanmasını istemezdik. Üzgünüz ama gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Adalet yerini buldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım" dedi.

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