Kurtlar Vadisi oyuncusu Kerem Fırtına, HDP listelerinde
Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterini oynayan Kerem Fırtına, bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kritik listesinde yer aldı.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterini oynayan Kerem Fırtına, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Sinema Buluşması"na katıldı. Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektirmişti.
Paylaşımına, "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notunu düşen Fırtına, HDP'nin kritik listesinde yer buldu. HDP 5. Olağan Kongresi'nde Kürt sorununun çözümü noktasında katkı sunmak isteyen isimlerden de bir danışma kurulu oluşturuldu.
HDP'nin danışma kurulunda Kerem Fırtına haricinde Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler de yer aldı.