Kurtlar Vadisi Kaos beklenirken Necati Şaşmaz harekete geçti! Mahkemeye gidiyor

"Kurtlar Vadisi" dizisiyle şöhret kazanan oyuncu Necati Şaşmaz, oğluna verdiği rapordan dolayı psikiyatra suç duyurusunda bulundu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, eski eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma sonrasında süregelen olaylarla gündemden düşmüyor. 2012 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ikili, 2019 yılında açtıkları karşılıklı boşanma davasıyla evliliklerini noktalamışlardı.

Açılan davanın dilekçesine göre; ünlü oyuncu 10 milyon TL tazminat ve çocuklarının velayetini talep etmişti. Aynı şekilde Nagehan Kaşıkçı da psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını ileri sürmüş; toplamda 20 milyonluk tazminat ile birlikte oğulları ve kendisi için 60 bin TL aylık nafaka istediğini belirtmişti.

Bunun yanı sıra; Nagehan Kaşıkçı'nın iddiasına göre; Necati Şaşmaz eski eşiyle olan telefon konuşmalarını izinsiz bir şekilde 11 defa kayıt almıştı. Bu iddia sonucu asliye ceza mahkemesinde yargılanan ünlü oyuncu, üzerine atılı tüm iddialarda suçsuz bulundu. Dava sonucunda ünlü çiftin boşanmasına; çocukların velayetinin anneye verilmesine ve iki çocuğa 7 ve 9 bin lira olmak şartıyla aylık toplam 16 bin lira nafaka bağlanmasına karar verildi.

Sahte rapor iddiası

Zor bir boşanma süreci geçiren ikiliden Nagehan Kaşıkçı bu süre zarfında, Necati Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunu tarikat merkezlerine götürdüğünü ileri sürdü ve çocuğunun psikolojik sorunlara maruz kaldığını belirterek psikiyatr Muzaffer U.'dan rapor aldı.

Şaşmaz, bu raporun sahte olduğunu ve para karşılığında elde edildiğini söyleyerek; dört ayrı uzmandan oğlunun kaygı bozukluğu olmadığını işaret eden rapor aldı. Aynı zamanda ünlü oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak raporu hazırlayan psikiyatra suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.