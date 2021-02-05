Kurtlar Vadisi bombaları peş peşe patladı! TRT’den çok konuşulacak dizi

TRT 1’in yeni ve iddialı yapımının ismi belli oldu. Tamamı Kıbrıs’ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak ilk dizi olma özelliği de taşıyan “Bir Zamanlar Kıbrıs” yapımı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek.

Dizinin kadrosunda ise Kurtlar Vadisi’nden, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ve bir çok sinema dizi oyuncusu bulunuyor.

İşte dizinin oyuncuları…

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan canlandıracak.

Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir oynayacak.

Tayanç Ayaydın, Rum komutan Samson karakteriyle ekrana gelecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ise Devrim Saltoğlu oynayacak.

Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nevzat Çankırı karakterini canlandırmıştı.

Dizinin konusu kısaca şöyle: "1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir."

"Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer."