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Yerel Kurtlar girdiği ağılda 20 hayvanı telef etti!
Yerel

Kurtlar girdiği ağılda 20 hayvanı telef etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 21:51:00 - 2024-01-24 21:51:27
Kurtlar girdiği ağılda 20 hayvanı telef etti!

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Özgen Mahallesi'ne inen kurtlar, girdikleri 4 ağılda toplam 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Yiyecek bulmak için kırsal Özgen Mahallesi'ne inen kurtlar, ilk gün 3 ağıla, ertesi gün ise başka bir ağıla girerek toplam 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Yapılan incelemede kurtların bazı ağılların ahşap kapılarını parçalayarak içeri girdiği belirlendi.

Hayvanları telef olan çiftçiler durumu İl Tarım Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Mahalleye gelen ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.
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