'Kürtçe müzik yasağı' provokasyonuna ilişkin Emniyet'ten açıklama! 'Esefle kınıyoruz'

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada başlatılan ve aralarında PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinenlerin de olduğu bazı medya kuruluşları aracılığıyla yayılan "Kürtçe müzik yasağı" provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

'Yoğun şikayet aldık'

"Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak" girişi ile başlayan açıklamada, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gruplara ilişkin şikayet olduğu belirtilerek, "Müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır." denildi.

'Esefle kınıyoruz'

Müzik yapılacak alanlarla ilgili düzenlemeye gidildiği ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır.

Uygulama nedeniyle Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Provokasyon peşindeki bazı medya kuruluşlarının haberleri: