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Medya Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'ın iki yüzlülüğünü ortaya çıkaran başka yayın!
Medya

Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'ın iki yüzlülüğünü ortaya çıkaran başka yayın!

Kürtçe konuşan kadını 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' diyerek yayından alan ve tepkilerin ardından özür mesajı yayınlayan Didem Arslan Yılmaz'ın başka bir yayında İngilizce konuştuğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:31:00 - 2021-08-25 16:35:34

Programa katılan vatandaşın Kürtçe konuşmasının ardından yayından alan ve 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' diyen Didem Arslan Yılmaz'ın, yayındaki bir başka konukla İngilizce konuştuğu anlar ortaya çıktı.

Dün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa katılan Şanlıurfalı ailenin üyelerinden biri Kürtçe konuştu. Katıldığı yayında yeğenleriyle Kürtçe konuşan kadın, Didem Arslan Yılmaz tarafından yayından atıldı.

"İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim"

Kürtçe konuştuğu için değil, küfrettiği için konuğu yayından aldığını iddia eden Yılmaz, açıklamasında "Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum." dedi.

Başka bir yayında İngilizce konuştuğu ortaya çıktı

Daha sonra Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programın arşivinden çıkan görüntülerde, yayında İngilizce konuştuğu ortaya çıktı.

Farklı bir konu üzerine sunduğu programda konuklarıyla İngilizce konuşan Yılmaz'ın, "Eğer istiyorsanız İngilizce sorabilirim." dediği görüldü. Bu durum Didem Arslan Yılmaz'ın iki yüzlülüğünü ortaya çıkardı.

 

Kürtçe konuşan kadını yayından aldı

Programda Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullanarak Kürtçe konuşan kadını yayından almıştı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Yılmaz'ın Kürtçe konuşan kadının telefon bağlantısını kesmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcıların binlerce paylaşımda bulunduğu  #haddinibildidemarslan etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yükseldi.

Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'a tepki yağdı
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'a tepki yağdı

Medya

Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'a tepki yağdı

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