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Medya Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'a tepki yağdı
Medya

Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'a tepki yağdı

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan programda Kürtçe konuşan bir kadını "Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz..." şeklindeki ifadelerle yayından aldı. Twitter'da #haddinibildidemarslan etiketi ile sunucuya tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 22:56:00 - 2021-08-24 23:01:21
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'a tepki yağdı

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından aldı. Arslan'ın bu tavrı büyük tepki çekti.

Tartışma programlarından gündüz kuşağına transfer olan ve Show TV'de " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programını sunan Didem Arslan Yılmaz, yayında Kürtçe konuşan bir kadını tepki çeken sözlerle yayından aldı.

Kürtçe konuşan kadını yayından aldı

Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Yılmaz'ın Kürtçe konuşan kadının telefon bağlantısını kesmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcıların binlerce paylaşımda bulunduğu #haddinibildidemarslan etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yükseldi.

 

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Yorumlar

Vedat

Roj tv ye çıksın orada konuştuğu anlaşılabilir hatta trt kürtçedede çıkabilir. Büyütecek bişey değil.
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n.uyan

Habertürk TV'de fatih Altaylı almış karşısına Mansur Yavaş i al gülüm ver gülüm muhabbeti Mansur efendi sen önce Beyaz Tv'de gazeteci Zihni Çakır in belgeli iddiaları na cevap ver seni suçluyor git mahkemeye niye gitmiyor sun cengiz Alaçayır da Ekrem İmamoğlu nu belgeleri ile sizlere meydan okuyorlar
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