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Kurtarmak istediği oğluyla birlikte boğuldu

Mersin’in Mezitli ilçesi sahilinde denizde çırpınan oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba ile oğlu hayatını kaybetti.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:04
Kurtarmak istediği oğluyla birlikte boğuldu

Mersin’in Mezitli ilçesi sahilinde denizde çırpınan oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba ile oğlu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Soli sahiline ailesiyle birlikte gelen 9 yaşındaki Kadir Kıyak, girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocuğunun boğulma tehlikesi yaşadığını gören baba Ümit Kıyak, oğlunu kurtarmak için hemen suya atladı. Çevredekilerin de kurtarma çalışmasına katıldığı olayda 9 yaşındaki çocuk sahile çıkarılırken, yapılan kalp masajı sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Olayda boğulma tehlikesi yaşayan kardeşlerden 12 yaşındaki bir çocuk ise kendi çabasıyla denizden çıkarak kurtuldu.


Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde kaybolan babanın cansız bedeni ise sahil güvenlik ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, bölgenin yaklaşık 2 kilometre ötesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından baba ve oğlunun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Çevrede bulunan yakınları ise feryat edip, gözyaşı döktü.


Olayı gören görgü tanığı gönüllü cankurtaran Oktay Öztürk, bölgede kafesinin bulunduğunu söyleyerek, "Beni aradılar ve denizde boğulanların olduğunu söylediler. Hemen koştuk gittik. İlerde 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaştık. Yaptığımız bütün müdahaleler rağmen çocuğu kurtaramadık. Çocuğun 12 yaşındaki büyük abisini de dışarı çıkardık. Çocuk ’babamda boğuluyor’ deyince hemen onu kurtarmak için denize girdik ancak ceset açıklara gittik. Bir saat önce cesedi polis ekipleri buldu" dedi.


Öztürk, burada insanların sürekli denize girdiğini belirterek, güvenlik şeridinin buraya konulması gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:04
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