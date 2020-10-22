  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kurtarılan köylere SİHA ismi verilsin
Dünya

Kurtarılan köylere SİHA ismi verilsin

Türkiye’ye son yıllarda sahada büyük başarılar getiren İHA ve SİHA’lar bu defa Azerbaycan’ın Karabağ kaderini çiziyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:48:00 -
Kurtarılan köylere SİHA ismi verilsin

Ermenistan ordusunun kabusu olan ve işgalden kurtarılan 60’tan fazla yerleşim yerinin alınmasında başrolü oynayan Türk ‘Bayraktar-TB2’ SİHA’ları Azerbaycan’da konuşulmaya devam ediliyor. Azerbaycan’da Türk SİHA’larının Ermenileri hüsrana uğratması sonrası, işgal altından kurtarılan köylere verilecek isimler konuşuluyor. Azerbaycanlı gazeteci Cavanşır Hesenli, Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ’da alınan bazı köylere “Bayraktar ismi verilsin” önerisinde bulundu. Hesenli’nin bu önerisine birçok kişi olumlu tepki verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular
Dünya

Rusya'da gündem Türk SİHA'ları! Savaşa hazır mıyız? sorusunu sordular

Türk SİHA'larının Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki başarısı Rusları rahatsız etmeye devam ediyor. Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda günde..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay