Kurtarılan köylere SİHA ismi verilsin
Türkiye’ye son yıllarda sahada büyük başarılar getiren İHA ve SİHA’lar bu defa Azerbaycan’ın Karabağ kaderini çiziyor.
Ermenistan ordusunun kabusu olan ve işgalden kurtarılan 60’tan fazla yerleşim yerinin alınmasında başrolü oynayan Türk ‘Bayraktar-TB2’ SİHA’ları Azerbaycan’da konuşulmaya devam ediliyor. Azerbaycan’da Türk SİHA’larının Ermenileri hüsrana uğratması sonrası, işgal altından kurtarılan köylere verilecek isimler konuşuluyor. Azerbaycanlı gazeteci Cavanşır Hesenli, Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ’da alınan bazı köylere “Bayraktar ismi verilsin” önerisinde bulundu. Hesenli’nin bu önerisine birçok kişi olumlu tepki verdi.