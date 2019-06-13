Kurtalan’da öğrenme şenlikleri yapıldı

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerince bu yıl birincisi düzenlenen öğrenme şenlikleri Kurtalan ilçesinde gerçekleştirildi.

Kurtalan 15 TemmuzDemokrasi Park’nda gerçekleştirilen öğrenme şenlikleri programına, Kurtalan Kaymakam Vekili Memiş İnan, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, Halk Eğitim Müdürü Adil Taşkıran kurum amirleri, halk eğitim merkezi kursiyer ve usta öğreticileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kurtalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adil Taşkıran, merkezlerinin amacının her zaman her yerde herkes için eğitim ve öğrenme olduğunu, bu öğrenme şenliğinin de bu amaçla düzenlendiğini söyledi. Taşkıran, "Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Kaymakamımız İhsan Emre Aydın’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Faysal Polat’a teşekkür ediyorum. Ayrıca kurumumuzda çalışan idareci arkadaşlarımı, öğretmenlerimizi, usta öğreticilerimizi ve kursiyelerimizi de bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Şenliğin iki gün boyunca devam edeceği öğrenildi.