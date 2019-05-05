Kurtalan’da minik çocuklar tiyatro ile buluştu Siirt’in Kurtalan ilçesinde, anasınıfı ve 1.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik ’Çin Min Dede’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kurtalan Kaymakamlığı’nın da destek verdiği faaliyet kapsamında minik öğrenciler ’Çin Min Dede’ adlı oyunu izleyerek, tiyatro keyfi yaşadı. Hayatlarında ilk kez tiyatro salonunda bir oyun izleyen Kurtalanlı minik yürekler unutulmaz anlar yaşadı.

Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki gösteriyi 300 civarı miniköğrenci izledi. İlk kez tiyatro gösterisini izlemeye gelen öğrencilerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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