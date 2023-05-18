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Gündem Kürt vatandaş ezber bozdu: Solcuyum komünistim ama en büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan
Gündem

Kürt vatandaş ezber bozdu: Solcuyum komünistim ama en büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan

Yeniakit Publisher
2023-05-18 12:26:00 -

Mersin'de Kürt olduğunu ifade eden bir vatandaş ezber bozan ifadeler kullandı. Kürtlere en büyük zulmü CHP'nin yaptığını anlatan vatandaş "Solcuyum komünistim ama en büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Mersin'de mikrofon uzatılan vatandaş Kürt, solcu ve komünist olduğunu belirterek, "En büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eskiden Kürt'üm, Aleviyim diyemezdin. Şimdi göğsümü gere gere söylüyorum." diye konuştu.

Kürtlere en büyük zulmü CHP'nin yaptığını anlatan vatandaş, "Dersim'i yapan onlardır. Diyarbakır zindanlarını yapan onlardır. Sivas'ı Çorum'u yapan onlardır. Daha ne sayayım ki yani? Benim gözümde devrimci adam, Amerika'ya karşı olan, emperyalistlere karşı olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu kiminle beraber? ABD ile, Avrupa ile beraber. Milli bir adam değil bir kere." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Nur

Ne kürtlüğünüz ne aleviliğiniz ne solculuğunuz size bir anlam yüklemiyor önemli biri olmanızı sağlamıyor önce müslüman olun islamı doğru algılayıp öğrenip yaşayın gerisi gelir jiç bir müslüman türk O kirli masaya oy vermez veremez verirse müslümanlığını sorgulasın !!

hasan

hahaaaa güzel tiyatro,,,puşiyi bile unutmamışsınız
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