Kürt vatandaş ezber bozdu: Solcuyum komünistim ama en büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan

Mersin'de mikrofon uzatılan vatandaş Kürt, solcu ve komünist olduğunu belirterek, "En büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eskiden Kürt'üm, Aleviyim diyemezdin. Şimdi göğsümü gere gere söylüyorum." diye konuştu.

Kürtlere en büyük zulmü CHP'nin yaptığını anlatan vatandaş, "Dersim'i yapan onlardır. Diyarbakır zindanlarını yapan onlardır. Sivas'ı Çorum'u yapan onlardır. Daha ne sayayım ki yani? Benim gözümde devrimci adam, Amerika'ya karşı olan, emperyalistlere karşı olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu kiminle beraber? ABD ile, Avrupa ile beraber. Milli bir adam değil bir kere." ifadelerini kullandı.

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