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Kurt sürüsüyle yaşayan Kirill Potapov vahşi hayvanlara rehabilitasyon merkezi kurmak istiyor

Rusya’da Kirill Potapov isimli bir iş adamı, arazisinde yaşadığı kurt sürüsüyle dikkat çekiyor. Potapov, vahşi hayvanlar için bir rehabilitasyon merkezi kurmak istiyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 14:42
Kurt sürüsüyle yaşayan Kirill Potapov vahşi hayvanlara rehabilitasyon merkezi kurmak istiyor

Rusya’da Kirill Potapov isimli bir iş adamı, arazisinde evcil hayvanları gibi baktığı bir kurt sürüsüyle beraber yaşıyor. Üç yıldır kurtlarla birlikte yaşayan Potapov, vahşi hayvanlar için bir rehabilitasyon merkezi kurmak istiyor.

Günümüzde ise Potapov’un Instagram hesabı üzerinden videolarını paylaştığı kurt çift, oldukça evcilleşmiş durumda. Videolarda kurtlar sahipleriyle oyunlar oynuyor, havuç çiğniyor ve sahiplerinin ayakkabılarını ‘avlıyor.’

Kurtları evcil hayvanları olarak değil, sürüsünün birer üyesi olarak gören Potapov’a göre, köpeklerden farklı olarak kurtlara emirler yağdırıp itaat ettirmek yerine, onlarla arkadaş olmaya çalışmanız gerekiyor.

‘İnsanlardan korkuyorlar’

İş adamına göre, kurtların insanlara karşı saldırgan bir tutum benimsedikleri yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Aksine kurtlar, yüzyıllar boyunca süregelmiş olan kurt avlarından ötürü insanlardan oldukça korkuyor. Ancak Potapov, aralarındaki hassas bağı zedelememek adına ‘sürüsüne’ hiçbir zaman sesini yükseltip saldırganlık göstermiyor.

Sürüdeki diğer kurt çifti ise, yerel bir hayvanat bahçesinden gelen Akella ve Rakşa. Bu iki kurt sahiplenildiklerinde yaşça daha büyük olduklarından, Alfa ve Ugolek kadar cana yakın değiller, ancak sahiplerine sevgilerini gösteriyorlar.

Geçtiğimiz ilkbaharda Alfa ve Ugolek’in yavruları oldu, fakat aralarından sadece biri sağ kalabildi. Doğumdan sonra Alfa’nın toparlanması oldukça zorlu olduğu için, bu süreçte Vita adını verdiği siyah yavrukurdun bakımını da Potapov’un üstlenmesi gerekti.

Günümüzde ise Vita oldukça çevik bir genç kurt ve Potapov’un spor ayakkabılarına karşı ailesiyle aynı ilgiyi besliyor.

Potapov, kurtların yanı sıra başka vahşi hayvanlar da besliyor. Bunların arasında türlü köpekler, bir kuzgun ve vaşak da var.

Bugüne dek Potapov pek çok doğal yaşamı koruma ve araştırma programına katıldı, şimdi ise planları arasında öksüz kalmış ya da yaralanmış vahşi ve evcil hayvanların rehabilitasyonunu üstleneceği bir merkez kurmak yer alıyor. Bu merkezde hayvanat bahçelerinde ya da sirklerde kötü şartlarda yaşayan hayvanların da bakımı üstlenilecek.

100 hektarlık arazi

Sverdlovsk bölgesinin yetkilileri ve yerel bir tarım şirketi, Potapov’un bu girişimini destekleyerek kendisine 100 hektarlık bir arazi bağışladı. Söz konusu merkezin ise bu arazi üzerinde yılın sonunda açılması planlanıyor.

Potapov’un Instagram’da 100 binden fazla takipçisi var ve girişimi büyük yankı uyandırdı. Söz konusu rehabilitasyon merkezi açıldığı takdirde, pek çok takipçisi Potapov’un sürüsüne gönüllü olarak katılarak hem ona yardım edebileceğini hem de bu büyüleyici hayvanlarla vakit geçirebileceğini söylüyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:42
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