Kurt da olsan annenin yanında kediye dönersin!

Kurtlar doğanın en tehlikeli hayvanlarındandır... Kimse bu vahşi hayvanları sevimli bulmaz. Ancak işin içine anne faktörü girince evlatlar için her şey değişir... Kendimizi düşünelim kaç yaşına gelirsek gelelim her zaman anne sıcaklığını, sevgisini isteriz. Annelerimizin yanında hiç olmadığımız kadar sakin oluruz. Tüm dünyaya kafa tutsak bile annelerimizin yanında birer bebek oluruz. İşte, bu vahşi kurtlar da annelerinin yanında birer yavruya dönüştü.