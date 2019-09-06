Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

Muhammed Uzun İstanbul

Cumhuriyet tarihinin en rahat, en huzurlu ve en özgür yıllarını AK Parti döneminde yaşayan Kürtlerden oy koparabilmek için her türlü ihanete başvuran HDP zihniyetinin gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Kürt çocuklarını devrim saçmalığı adı altında dağa yollayan HDP’nin kaymak tabakasının kendi çocuklarını zevki sefa içinde yaşattığı belgelendi. Kürt anaların çığlıklarına karşı kepenk indirmek zorunda kalan HDP’nin kart siyasetçilerinden Pervin Buldan’ın çocuklarının dünyanın en lüks tatil adalarından biri olan Maldivler’de tatil yaptığı tespit edildi.

Buldanlar sefa sürüyor

Gazetemiz Akit; terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’lilerin gerçek yaşamlarını deşifre eden fotoğrafları ele geçirdi. Kürtlerin sefalete mahkûm edildiğini iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan’ın Maldivler’de rüya gibi hayat yaşadığı, egzotik adada milyarlarca lira harcadığı ortaya çıktı. Yılın her mevsimi sıcak geçen, tropik adada kendisini turkuaz rengi denizin serin sularına bırakan Neçirvan’ın gözü yaşlı Kürt analarına inat lüks tatilin tadını doya doya çıkardığı görüldü.

Köpeğine hesap açtırdı

Abisinin izinden giden Zelal ise İngiltere’nin altını üstüne getirdi. Avrupa’nın en pahalı üniversitelerinden birinde eğitim gören kızı Zelal İngiltere’yi karış karış gezdi, gitmediği mekan, girmediği sokak kalmadı. Hatta Zelal şaşalı hayata kendisini o kadar kaptırdı ki köpeğine özel Netflix hesabı bile açtırdı. Daha önce de Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan’ın değeri 200 bin liradan fazla üstü açık BMW model lüks bir otomobile bindiği, boşta kalan zamanlarında ise havuzlu villasında keyif çattığını ortaya çıkarmıştık. Londra’da eğitim gören Zelal’in de Royal Holloway Üniversitesi’nde 150 bin lirayı aşkın ücret ödediğini haberleştirmiştik.

HDP'lilerin çocukları Londra ve Paris'te

HDP’nin kaymak tabakası

HDP’nin eski Urfa Milletvekili İbrahim Binici’nin oğlu Cihan Binici ABD’de Cuny Kingsborough Koleji’nde, HDP’li Hüsamettin Zenderlioğlu kızı Beyzar ÖzelKervan Akşam Lisesi’nde, HDP’li Demir Çelik’in oğlu Özgür ÇelikÖzel Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Hasip Kaplan’ın kızı Işıl Kaplanİstanbul Fatih Pertevniyal Anadolu Lisesi’sinden, diğer kızı Güneş Ruken Kaplan ise özel bir kolejden mezun oldu. HDP’li Murat Bozlak’ın oğlu Rukan Bozlak’ın yanı sıra Akın Birdal’ın kızı Evren de Sharma Ankara Özel Arı Lisesi’sinde eğitim gördü. HDP’li Ahmet Türk’ün oğlu Umut Ejder Türk ise 1995-1999 yılları arasında Ankara’da Özel Yükseliş Lisesi’nde okudu.

HDP’lilerin çocukları görkemli hayatlarıyla keyif sürerken, terör örgütü PKK ise küçük yaştaki çocukları kandırarak veya tehdit yoluyla dağa kaçırıyor. Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızları kirli emellerine alet eden PKK’nın ağında, ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 679 çocuk bulunuyor. Terör örgütü son 9 ayda 15 yaş altı 47 çocuğu iyi bir yaşam vaadiyle kandırarak, tehdit ederek veya kaçırarak zorla terörist yaptı.