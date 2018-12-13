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HDP'lilerin çocukları Londra ve Paris'te

Kürt halkını tehdit ederek ya da çocukları kandırarak PKK’ya eleman devşiren HDP’li üst düzey yöneticilerin kendi çocukları ise, Avrupa’da zevk-ü sefa içerisinde yaşıyor. Doğu ve G.Doğu halkına ‘sivil itaatsizlik’ çağrısı yapan ve Kürt çocukların okumasına engel olan Pervin Buldan’ın oğlu Fransa’da, kızı ise İngiltere’de eğitim görüyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:11
HDP'lilerin çocukları Londra ve Paris'te

Sivil itaatsizlik” adı altında Kürt çocukların okumasına engel olan, Türkiye’de kadın haklarından dem vuran, terör örgütü PKK’nın dağa çocuk kaldırmasına sessiz kalan HDP’li yöneticilerin çocuklarının yurtdışında lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Gariban Kürt çocuklarının gittiği devlet okullarını ateşe veren PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan’ın Fransa’da eğitim gördüğü, kızı Zelal Buldan’ın ise İngiltere’de okuduğu belirlendi. Kürtlerin açlık ve sefaletle boğuştuğunu söyleyen Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan’ın değeri 400 bin liradan fazla üstü açık BMW model lüks bir otomobile bindiği, boşta kalan zamanlarında da havuzlu villasında keyif çattığı tespit edildi.

Lüks içinde yüzüyorlar

Akit’in lüks içinde yüzdüğünü deşifre ettiği Zelal Buldan’ın ise yıllık 150 bin lira civarında eğitim bedeli olan Londra’daki Royal Holloway Üniversitesi’nde okuduğu öğrenildi. Londra’daki eğlence mekanlarını karış karış gezen, kış mevsiminde rotasını Uludağ’a çeviren Zelal’in kayak yapıp ekstrem sporlar ile gününü gün ettiği ifade edildi. Milletin sırtından kazandıkları paraları dünya turlarında yedikleri belirlenen Buldan ailesinin çocukları, yıllarca Kürtleri sömüren HDP’nin gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

15 yıl hapis isteniyor

Öte yandan; kız çocuklarını dağa göndermekle suçlanan ve hapiste bulunan eski HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen hakkında 15 yıl hapis isteniyor.

 

MUHAMMED UZUN

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:11
  1. Sivil itaatsizlik
  2. Kürt çocukları
  3. PKK
  4. HDP
  5. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
  6. Neçirvan Buldan
  7. Zelal Buldan
  8. Pervin Buldan
  9. Akit
  10. Royal Holloway Üniversitesi
  11. Uludağ
  12. HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen

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  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Bu hdp'lileri kim destekliyorsa destekleyenlerinde cocuklarinin'da baslarina ne bela geliyorsa on misline mustehaklar.
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