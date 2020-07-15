Kurşunların altında vatan savunması

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurşunların altında canlı yayın yapan Erdoğan Demir'in videosu 15 Temmuz 2016'da yaşananları gözler önüne seriyor.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 4 yıl önceki darbe girişimi sırasında darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonucu birçok vatandaş hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

O gece sosyal medyadan canlı yayın yapan Erdoğan Demir'in çektiği ve darbecilerin halkın üzerine acımasızca kurşun yağdırdığı anları yansıtan video, 15 Temmuz'un dördüncü yılında, sosyal medyadaki binlerce kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı.

Bir vatandaşın, motosikletini darbecilerin üstüne sürdüğünün görüldüğü ve ardından ateş seslerinin duyulduğu videoda Demir'in, "Motoru üstlerine sürdü, adamı vurdular. Şerefimizle öleceğiz, sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Bugün ben en önde olacağım. Torunlarım dedeleriyle, çocuklarım babalarıyla gurur duyacak. 'Vatanı şerefsizlere bırakmadı' diyecek." sözleri de yer alıyor.

Yaylım ateşinden korunmak için yere eğildiği sırada Demir'in "Bir canım feda olsun bu vatana." sözleri, yaşananları bir kez daha gözler önüne seriyor.