Kursiyerlerden kemik iliği nakli olan çocuğun bakımına "nevresim takımı" desteği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kursiyerleri, kemik iliği kanseri nedeniyle nakil olan ve bakımı için her gün bir nevresim takımı ihtiyacı bulunan çocuğun yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bir eğitim kurumu olmanın yanı sıra sosyal projeleri ile de dikkati çekiyor.

KO-MEK kursiyerleri, 2,5 yıl önce hayata geçirilen "Vefa Projesi" ile ihtiyaç sahibi insanlara el uzatmaya devam ediyor.

İlimtepe Kurs Merkezi'ne gelen bir anne, kemik iliği kanseri olan evladının nakil operasyonu geçirdiğini, bakımının evde devam ettiğini ve günlük nevresim takımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bunun üzerine kursiyerler, üzerinde çizgi film karakterlerinin olduğu nevresim takımları dikerek aileye teslim etti.

Kursiyerlerin desteği karşısında duygulanan anne, KO-MEK ailesine duyarlı davranışları için teşekkür etti. Kemik iliği nakli olan çocuk ise "KO-MEK annelerimize teşekkürler" yazılı not gönderdi.

- "Yardımlaşma içinde olduğum için çok mutluyum"



Nevresim takımlarını diken kursiyerlerden Fatma Karça, kendilerine annenin talebi ulaşınca hemen işe koyulduklarını anlattı.

Usta öğreticilerinin de kendilerine destek verdiğini aktaran Karça, "Böyle bir yardımlaşma içinde olduğum için çok mutluyum. KO-MEK gerçekten güçlü ve büyük bir aile. Bize gelen taleple hemen bir araya geldik ve işe koyulduk. Birlik içinde ihtiyacı olan birine yardım ettik. Bu güzel duyguyu bize yaşatan KO-MEK ailemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



