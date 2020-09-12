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Gündem Kürşat Tüzmen program sunacak
Gündem

Kürşat Tüzmen program sunacak

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı hazırlayacak. Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye’yi gezecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 07:36:00 - 2020-09-12 07:40:16
Kürşat Tüzmen program sunacak

59 ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan, AK Parti’nin eski Gaziantep ve Mersin Milletvekili Kürşat Tüzmen yeni mesleğiyle halkın karşısına çıkacak. Kürşat Tüzmen, Haber Global’de gezi programı sunacak.

Motosiklet üzerinde Türkiye’yi gezecek olan eski Bakan Kürşat Tüzmen, Anadolu şehirlerini gezerek yol hikayelerini anlatacak.

Programın isminin de şimdiden belli olduğu belirtildi.

Ekim ayında yayınlanması beklenen programın isminin, “Kürşat Tüzmen’le Benim Şehrim” olacağı ifade edildi.

Eski Bakan ve Milletvekili Kürşat Tüzmen’in Fethiye’de yamaç paraşütü yapacağı, Erzurum’da cirit oynayacağı, Kars’ta buz üstünde balık avlayacağı ve Çoruh Nehri üzerinde rafting yapacağı kaydedildi.

Tüzmen, motosiklete olan tutkusu ile tanınıyor.

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