Kürşat Mican kimdir? BBP Genel Başkan adayı Kürşat Mican

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Peki Kürşat Mican kimdir, nerelidir?

Kürşat Mican kimdir?

1 Mart 1982 tarihinde Giresun’un Eynesil ilçesinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte küçük yaşta İstanbul’a taşındı. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Kürşat Mican, uzun yıllardır aile şirketi olan Mican Grup’ta yöneticilik yapmaktadır. İngilizce ve Arapçaben Kürşat Mican, ayrıcı profesyonel sporcudur. Muhsin Başkan ve Davası kitabının yazarı olan Mican, Alpkurt (Alperen Arama Kurtarma) Derneğinin de kurucu başkanıdır. Eğitim ve akademik faaliyetlerde Türk gençliğinin ahlaklı, donanımlı ve kültürü olması için ömrünü adayan Mican, 14 yaşında Nizam-ı Alem Ocaklarıyla tanışmıştır. Büyük Birlik Partisi Eminönü Gençlik Kolları temsilciliği, 2 dönem İstanbul Alperen Ocakları Bölge sorumluluğu, 3 yıl Alperen Ocakları Pendik ilçe başkanlığı, 4 yıl Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı ve 2 yıl Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Eğtim ve akademik çalışmalar yapmak için 2018 yılında Yesevi Alperenler Derneğini kurdu.Halen kurucu genel başkan olarak görevine devam eden Kürşat Mican, 8 yıldan beri Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok mazlum coğrafyada yardım faaliyetlerine bizzat iştirak etmektedir. Doğu Türkistan, Mısır, Kafkasya, Balkanlar ve Filistin ile ilgili çalışmalar yürüten Mican, 2000 yılından itibaren Büyük Birlik Partisi üyesidir.

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican’ın sapkın LGBT hakkındaki açıklaması şu şekilde olmuştu: