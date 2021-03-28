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Gündem Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı Son dakika haberi
Gündem

Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı Son dakika haberi

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına mı alındı son dakika gelişmesi. Lüks araçta uyuşturucu madde kullanırkenki görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasınan sonra Kürşat Ayvatoğlu gözatına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, hakkında yeni gelişme yaşandı. Peki Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına mı alındı? Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:14:00 - 2021-03-28 12:17:57
Kürşat Ayvatoğlu tutuklandı mı Son dakika haberi

Son Dakika Haberleri.. Araç içerisinde uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntüleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, tekrar gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete gecen ekipler, 26 Mart'ta olayla ilgili soruşturma başlattı. Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı. Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Kürşat Ayvatoğlu uyuşturucu mu kullandı?

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

Görüntüleri çeken kişinin iş ortağı olduğunu da söyleyen Ayvatoğlu, "Mağdurum bana şantaj yapıldı" ifadesini kullandı. Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmiş, Hamza Dağ bu iddiayı yalanlayarak Ayvatoğlu'nun genel merkez büro personeli olduğunu açıklamıştı.

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Biyografi

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