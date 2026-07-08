  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
The Economist açıkladı: İsrail Açısından dünyadaki en tehlikeli adam bir Türk! Fransa, 51 milyon euro'luk varlığı Suriye'ye iade edecek! NATO Zirvesi öncesi bir araya geldiler 5 ülkeden mini zirve NATO için tehdit olarak görülen ülke açıklandı! Heyelan faciası! Toprak altında kalan 21 kişi hayatını kaybetti Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi! Katil ABD'nin düzenlediği saldırılara İran'dan tehdit dolu cevap! Katil ABD ordusu İran'ı vurmuştu: ABD'den resmi açıklama geldi! Ankara-Londra arasında 'gizli maddeli' anlaşma! Manisa Milletvekili Özgür Özel Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti!
Gündem Kurmayları uzun uzun inceledi! Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu
Gündem

Kurmayları uzun uzun inceledi! Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin basına açık bölümündeki görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasındaki kalem ilgi odağı oldu.

Zirve öncesinde salonda bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki kalemi bir süre incelediği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde Kalın, Yılmaz ve Görgün’ün kalemi yakından inceleyerek kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kalemi eline alarak heyete gösterdiği görüldü.

Basına açık bölümde yaşanan bu anlar salondaki gazetecilerin de dikkatini çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada videolu mesaj: Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada videolu mesaj: Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Dünya

Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada videolu mesaj: Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Ankara'da dünya siyasetine yön veren tarihi zirve! Trump "Yaptırımları kaldırıyoruz" dedi, Erdoğan'dan o hamle geldi!
Ankara'da dünya siyasetine yön veren tarihi zirve! Trump "Yaptırımları kaldırıyoruz" dedi, Erdoğan'dan o hamle geldi!

Gündem

Ankara'da dünya siyasetine yön veren tarihi zirve! Trump "Yaptırımları kaldırıyoruz" dedi, Erdoğan'dan o hamle geldi!

Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!
Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!

Gündem

Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!

Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı
Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı

Gündem

Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı

Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor
Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor

Gündem

Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23