SON DAKİKA
Küresel zorba Trump'tan İran itirafı: Nükleer meteryalleri çıkarmak zor olacak
Küresel zorba Trump’tan İran itirafı: Nükleer meteryalleri çıkarmak zor olacak

ABD'nin küresel zorba Başkanı Donald Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" ile İran’daki nükleer tesislerin tamamen yok edildiğini iddia etti. Tesislerdeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun tahliyesine değinen Trump, sürecin beklenenden çok daha zorlu geçeceğini kabul etti

Zorba Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını iddia etti.

İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun bu tesislerden çıkarılmasının zaman alacağına işaret eden Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadelerine yer verdi.

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren zorba Trump ayrıca, Amerikan televizyonu CNN ve diğer bazı medya organlarını eleştirerek, bu kuruluşların, söz konusu operasyonda görev alan personeli platformlarında yeterince takdir etmediğini savundu.

İRAN’A YÖNELİK “GECE YARISI ÇEKİCİ OPERASYONU’

Siyonist İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

