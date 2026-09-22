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Dünya Küresel sistem çöküyor! BM'de 'Yeni İttifak' çıkışı!
Dünya

Küresel sistem çöküyor! BM'de 'Yeni İttifak' çıkışı!

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Küresel sistem çöküyor! BM'de 'Yeni İttifak' çıkışı!

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu, küresel krizlerin ve uluslararası sistemdeki tartışmaların gölgesinde dikkat çeken bir girişime sahne oldu. Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 7 küresel aktör, uluslararası sorunlara karşı ortak hareket etme amacı taşıyan “Çok Taraflılık İçin Ortaklar” girişimini resmen başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu, küresel krizlerin ve uluslararası sistemdeki tartışmaların gölgesinde dikkat çeken bir girişime sahne oldu. Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 7 küresel aktör, uluslararası sorunlara karşı ortak hareket etme amacı taşıyan “Çok Taraflılık İçin Ortaklar” girişimini resmen başlattı.

Farklı kıtalardan aktörlerin bir araya geldiği girişim, küresel krizlere karşı çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. New York’ta BM Genel Kurulu marjında duyurulan oluşum, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

 

- BM ZİRVESİNDE FARKLI KITALARDAN 'ORTAKLIK' MESAJI!

Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyurulan "Çok Taraflılık İçin Ortaklar" girişimi; Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan, Kenya ve AB'nin eş sponsorluğunda hayata geçirildi.

Farklı coğrafyalardan gelen bu ülkelerin temel bir inancı paylaştığı vurgulanan açıklamada, mevcut dünya düzeninin tıkandığına işaret edilerek, "Karşı karşıya olduğumuz devasa sorunlar, artık hiçbir ülkenin tek başına hareket etmesiyle çözülemez" denildi.

"KÜRESEL KRİZLERE KARŞI TEK VÜCUT OLMALIYIZ!"


Girişimin temel amacı; yıpranan uluslararası hukuku korumak, çok taraflı iş birliğini yeniden tesis etmek ve toplumlar için barış ve refahı güvence altına almak olarak açıklandı.

İklim değişikliğinden küresel sağlık krizlerine, yapay zekâ ve teknolojik dönüşümden uluslararası güvenliğe kadar çağın en yakıcı sorunlarının masaya yatırıldığı açıklamada, "Sorunlar ortaksa, verdiğimiz yanıt da ortak olmalıdır" vurgusu dikkat çekti.

Açıklamanın satır aralarında, "Mesajımız basit: Birlikte hareket ettiğimizde daha güçlüyüz. Ortak ilkelerimizi ancak omuz omuza verirsek somut sonuçlara dönüştürebiliriz" ifadelerine yer verildi.

 

- AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA: "BU BİR İDEALİZM DEĞİL, MECBURİYET!"


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, girişimin yankı uyandıran çıkışına ilişkin New York'taki BM Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçti.

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı küllerinden doğarak barış ve refahı hedeflediğini hatırlatan Costa, küresel ortaklarla daha fazla angaje olma kararlılığında olduklarının altını çizdi.

Yeni oluşumun "BM'nin yerini almak gibi bir gizli ajandası olmadığını" bilakis BM'yi ve yıpranan diğer çok taraflı kurumları güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Costa, şunları kaydetti:

"Bu girişim basit bir seçenek veya altı boş bir idealizm değil. Buna kelimenin tam anlamıyla ihtiyacımız var. Çünkü bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı o büyük krizleri ancak kolektif olarak ele alabilirsek hayatta kalabiliriz."

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