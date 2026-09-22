Şükran Soner'i de dolandırmışlar
Barış Terkoğlu, hayatını kaybeden gazeteci Şükran Soner’in ölmeden önce kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olduğunu söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Barış Terkoğlu, hayatını kaybeden gazeteci Şükran Soner’in ölmeden önce kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olduğunu söyledi.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner’in 1 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından, 2025’te dolandırıcıların hedefi olduğu ortaya çıktı. Sözcü TV'den Barış Terkoğlu, Soner’in kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kandırıldığını, önce bankadaki parasının ardından da 4 milyon 900 bin lira değerindeki evinin elinden alındığını anlattı. Terkoğlu, “Asıl dolandırıcı ve azmettiricilerden tek bir kişi bile yakalanamadı” diyerek, soruşturma dosyasının 16 aydır açık olduğunu ve Soner’in de bu sürecin sıkıntısını yaşadığını ifade etti.
Terkoğlu’nun aktardığına göre olay, 27 Nisan 2025’te başladı. Soner’i telefonla arayan kişi kendisini “komiser Murat” olarak tanıttı ve bazı kişisel bilgilerini söyleyerek gerçek bir polis olduğuna inandırdı.
Arayan kişi, Soner’in kimliğinin "FETÖ" mensubu bir kişi tarafından kopyalandığını ve bu nedenle bir operasyon yürütüldüğünü söyledi. Soner’den, dolandırıcılığı ortaya çıkarmak amacıyla kendilerine yardımcı olması ve bankadaki parasını çekerek teslim etmesi istendi.
Ertesi gün ise Soner’in evine polis üniforması giyen kişiler geldi. Soner, gerçekten polislerle birlikte olduğunu düşünerek bu kişilerle bankaya gitti. Bankadan 17 bin dolar ve 200 bin lira çeken Soner, parayı kendisini arayan kişilere teslim etti. Dolandırıcılar ise işlemin tamamlandığını ve parayı yeniden bankaya yatırdıklarını söyledi. Soner eve döndüğünde çantasındaki iki anahtarın olmadığını fark etti. Kendisine yeniden ulaşan kişiler, anahtarları geri vereceklerini ancak Kartal Tapu Dairesi’nde yürütülen başka bir operasyon için yardımına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kez Soner’den evini “göstermelik” olarak satışa çıkarması istendi. Terkoğlu, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bir emlakçının devreye girdiğini ve evin 4 milyon 900 bin liraya satıldığını aktardı. 6 Mayıs’ta gerçekleşen satışın ardından para Soner’in hesabına yatırıldı. Dolandırıcılar, operasyonun tamamlanması için evin satışından elde edilen paranın kendilerinin vereceği farklı IBAN’lara gönderilmesini istedi. Soner’in iki farklı bankaya para transferi yaptığını ve açıklama bölümüne “arsa” gibi ifadeler yazıldığı da belirtildi. Paranın aktarılmasının ardından Soner, kendisini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti. Gazeteye giderek durumu anlattı ve ardından emniyete başvurarak suç duyurusunda bulundu. Terkoğlu, suç duyurusunun ardından yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen dosyada herhangi bir şüphelinin yakalanmadığını söyledi.
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