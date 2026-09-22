Şükran Soner'i de dolandırmışlar

Ertesi gün ise Soner’in evine polis üniforması giyen kişiler geldi. Soner, gerçekten polislerle birlikte olduğunu düşünerek bu kişilerle bankaya gitti. Bankadan 17 bin dolar ve 200 bin lira çeken Soner, parayı kendisini arayan kişilere teslim etti. Dolandırıcılar ise işlemin tamamlandığını ve parayı yeniden bankaya yatırdıklarını söyledi. Soner eve döndüğünde çantasındaki iki anahtarın olmadığını fark etti. Kendisine yeniden ulaşan kişiler, anahtarları geri vereceklerini ancak Kartal Tapu Dairesi’nde yürütülen başka bir operasyon için yardımına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kez Soner’den evini “göstermelik” olarak satışa çıkarması istendi. Terkoğlu, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bir emlakçının devreye girdiğini ve evin 4 milyon 900 bin liraya satıldığını aktardı. 6 Mayıs’ta gerçekleşen satışın ardından para Soner’in hesabına yatırıldı. Dolandırıcılar, operasyonun tamamlanması için evin satışından elde edilen paranın kendilerinin vereceği farklı IBAN’lara gönderilmesini istedi. Soner’in iki farklı bankaya para transferi yaptığını ve açıklama bölümüne “arsa” gibi ifadeler yazıldığı da belirtildi. Paranın aktarılmasının ardından Soner, kendisini arayan kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti. Gazeteye giderek durumu anlattı ve ardından emniyete başvurarak suç duyurusunda bulundu. Terkoğlu, suç duyurusunun ardından yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen dosyada herhangi bir şüphelinin yakalanmadığını söyledi.