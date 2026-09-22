Ok gibi yukarı fırladılar! Küresel piyasalarda teknoloji rallisi

Tahvil faizlerindeki gerileme, riskli varlıklara yönelik iştahı destekledi. Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarını görmezden gelemeyeceğini ve ekonomik sıkıntılara yol açabilecek bir yanıt vermek zorunda olduğunu vurguladı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de kalıcı talep ve tekrarlayan arz kaynaklı etkenlerin enflasyon risklerinin yüksek seyretmesine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ulaşması için ilave faiz artırımlarının gerekebileceğini kaydetti. Söz konusu açıklamaların faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini güçlendirmesinden dolayı altının onsu önceki kapanışın hemen altında 4 bin 342 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100,3 seviyesinde seyrediyor. Yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle dün 87 bin 370 dolarla ​​​​​​​sekiz ayın en yüksek seviyesini gören bitcoin, yeni günde önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 85 bin 474 dolar seviyesinde seyrediyor