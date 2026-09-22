Ok gibi yukarı fırladılar! Küresel piyasalarda teknoloji rallisi
Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki yükseliş ile ABD ve İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının ekonomik karşılık bulabileceğine ilişkin beklentiler teknoloji hisselerini desteklerken, ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla azalabileceği yönündeki iyimserlik de küresel piyasalardaki risk iştahını artırıyor.