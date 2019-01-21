“Küresel şirketler çıkarmak istiyoruz”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Asrın İşadamları Derneği’nin (ASRİAD) düzenlediği “Sanayide Yeni Ufuk, Savunma Sanayii” toplantısında yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Demir, özellikle havacılık alanında çok mesafe kat edilmesi gerektiğini vurguladı.

THY örneğini verdi

Demir, “THY’nin kamu şirketi hali ile şu anki halini hepimiz biliyoruz. Eğer bir kamu kuruluşu şirketi, kendi içinde, kendin pişir kendin ye yöntemiyle gidiyorsa, yani eli kolu bağlı şekilde kendilerinin iyi iş yaptığını zanneden, dünyadaki örnekleriyle karşılaştırma imkanı olmayan, emir komuta ile giden durumlarda kendi yağında kavrulur, ihtiyacı görür, ne kadar ihtiyaç gördüğünde bir önemi yoktur” şeklinde konuştu.

Fırsatlar oluşacak

Demir, Türkiye’den dünya çapında, küresel şirketler çıkarmak istediklerini vurgulayarak, “Bu hem bizim alanımızda hem de sanayinin diğer alanlarında olabilir. Belirli bir standartlarda ürün gamı oluşturacak, kendisini sürekli geliştirebilecek şirketler oluşturmayı arzuluyoruz. Dünyada hassas teknoloji isteyen alanlarda çok büyük fırsatlar oluşacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Kaliteli insan kaynağına da önem verdiklerini belirten Demir, “Uzmanlaşmayı sağlayacak yöntemleri hayata geçiriyoruz” dedi.

“Çok proje var”

Demir, kaynak kullanımında etkin olması gerektiğini belirterek, “Çok sayıda projemiz var bunlar için biz koşarken, bir kısmında eski teknolojiyi yakalamaya çalışıyoruz. Oluşan bir teknolojiyi nasıl nereye yönlendirileceği konusunda da elimizden geleni yapıyoruz” dedi.