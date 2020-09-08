“Küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak”

Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigortanın önümüzdeki dönemde global bir marka olma hedefiyle ülkemizdeki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağından eminiz. Türkiye Sigorta, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeye katkı sunulmasında, sigorta sektörünün ekonomik büyümeye sağladığı katkının artırılmasında ve sektörün daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasında öncü bir marka olacak.” Albayrak, çok yakın dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimler ve tüm vatandaşlar nezdinde çok daha ciddi şekilde hissedilmeye başlanacağını ifade etti.