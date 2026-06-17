Küresel piyasalarda tarihi değişim: SpaceX halka arzının ikinci gününde Microsoft'u geçti

Hisseleri piyasadaki diğer tüm hisselerin toplamından daha fazla talep gören SpaceX, OpenAI'ın Codex'i ve Anthropic'in Claude Code ürünüyle rekabet eden Cursor'ı bünyesine katarak yapay zeka yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Cursor, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 64'ü tarafından kullanılıyor.

VERİ MERKEZLERİNİ UZAYA TAŞIMA HEDEFİ

Tamamı hisse takası yöntemiyle gerçekleştirilen bu satın alma, SpaceX'in yapay zeka alanındaki harcamalarını daha da artıracak. Şirket, bu yılın başlarında Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile birleşerek veri merkezlerini uzaya taşımayı hedeflediğini açıklamıştı.

Bu projenin temel amacını uzaydaki doğal soğuma imkanlarından yararlanmak ve güneş enerjisiyle ücretsiz elektrik sağlamak oluşturuyor. İletişim ise Starlink uydu ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak bu hedefin önündeki en büyük engel yüksek maliyetler olarak gösteriliyor.

Yapay zeka pazarında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen SpaceX, geçen yıl bu teknolojiye 12,7 milyar dolar, 2026 yılının ilk üç ayında ise 7,7 milyar dolar harcadı.

Bu büyük yatırımlar, şirketin geçen yıl 4,9 milyar dolar, bu yılın ilk çeyreğinde ise 4,3 milyar dolar zarar etmesine neden oldu. Buna rağmen SpaceX, kurumsal yapay zeka uygulamaları pazarının yakın gelecekte 22,7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor.

PİYASA DEĞERİ 2,8 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Tıpkı Tesla'da olduğu gibi, yatırımcılar şirketin mevcut mali tablolarından ziyade gelecek vadeden projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Borsa dünyasında büyük ilgi gören SpaceX hisseleri, halka arzının ilk iki gününde yüzde 19'un üzerinde değer kazandıktan sonra salı günü de yüzde 10'luk bir artış kaydetti.

Hisse başına 210 doların üzerinde işlem gören SpaceX'in toplam piyasa değeri yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaştı. Bu yükselişle Amazon'u ve ardından Microsoft'u geride bırakan şirket; Apple, Google ve Nvidia'nın ardından en değerli dördüncü şirket konumuna yerleşti.

Piyasa analitiği şirketi Vanda Research'ün verilerine göre, bireysel yatırımcılar pazartesi günü yaptıkları tekil hisse senedi alımlarının yaklaşık dörtte üçünü SpaceX hisselerine ayırdı.

Uzay taşımacılığında yer çekimine meydan okuyan şirket, borsada da piyasa kurallarını zorlamaya devam ediyor.