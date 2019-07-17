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Küresel piyasalar yön arayışında

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15
Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar makroekonomik verilerden gelen farklı sinyaller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan perakende satışlar verisindeki artış beklentileri aşarken, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ise tahminlerin altında kaldı. Bu gelişmelerle New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,5 artışla 97,4'ten tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yaptığı açıklamaların risk iştahını azalttığını belirterek, bugün ABD'de konut başlangıçları verisi takip edileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) endekslerinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da temmuzda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan azaldı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya piyasalarında altının ons fiyatı yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı dünkü yüzde 2,8'lik düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,4 yükselerek 64,7 dolara çıktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, 3 günlük tatilin ardından dün işleme açılan Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 artışla 98.028 puandan tamamlarken, dün yüzde 0,1 azalışla 5,7088'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,7080'den işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 99.000 seviyesinin direnç, 96.500 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satışları

11.30 İngiltere, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı TÜFE

14.30 Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15
  1. BIST
  2. Piyasalar

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