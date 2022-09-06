Küresel piyasalar yön arayışında

Dünya genelinde güçlenen resesyon endişesine karşın hükümetler önlem almaya devam ediyor.

Hafta sonu Avrupa'da enerji maliyetlerinin düşürülmesi için açıklanan destek paketlerine, Çin'in destekleyici mali politikaları uygulamaya alacağı kararı da eklendi.

Söz konusu açıklama küresel pay piyasalarında risk iştahını sınırlı da olsa artırırken, dün, Rusya yaptırımlar kaldırılana kadar Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurduklarını açıkladı.

Avrupa'da eylül vadeli doğal gaz kontratı dün yaklaşık yüzde 13 artışla 240 avroya yükselirken, Avrupa'nın enerji kaynağı arayışı devam ediyor.

Analistler, Avrupa'da doğal gaz depolarının yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu ancak bunun bölge tüketimini en fazla 3 ay karşılayamaya yetebileceğini dile getirdi.

Doğal gaz kaynaklı sıkıntı bölge ekonomilerindeki gidişatı tehdit ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantıda enflasyonla mücadele için 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor.

ECB'ye yönelik beklentilere karşın avro, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Avro/dolar paritesi dün 0,9878'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından günü 0,9933'ten tamamladı.

Öte yandan, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti. Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni karışık bir seyirle başladı.

Dün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini ekimde günlük 100 bin varil azaltma kararı aldı. Kararın ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artışla 95,1 dolara çıkarken, yeni güne yüzde 0,5 azalışla 94,6 dolardan başladı.

ABD'de dün tatil nedeniyle kapalı olan piyasalar bugün tekrar işleme açılıyor. Dolar endeksi dün, 110,3'le son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından yeni günde 109,7 seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 75 baz faiz artışına gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başladı.

Asya borsalarında bugün pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Çin hükümeti üçüncü çeyrekte ekonomiyi destekleyeceklerini duyururken, Çin Merkez Bankası (PBoC) da yerel kurumların rezerv olarak tutmak zorunda oldukları döviz oranını düşürdü.

Söz konusu kararın yuanı dolar karşısında desteklemesi beklenirken, alınan kararlarla birlikte politika yapıcıların dikkatlerini sıfır Kovid-19 politikasından ekonomiye yönlendireceklerine ilişkin beklentiler piyasaları pozitif etkiledi.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerde hanehalkı harcamalarının beklentilerin altında kalması pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpüledi.

Öte yandan, bölge ülkeleri merkez bankaları enflasyonla mücadelede şahin politikalarına devam ediyor. Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,35'e çekerken, gelecek toplantılarda da şahin duruşunu koruyacağı mesajını verdi.

Hong Kong'da ise artan Kovid-19 vakaları ülkenin pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,16, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içi pay piyasaları küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmayı sürdürüyor.

Dün, BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.367,31 puana taşıdı. Toplam işlem hacmi de 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 18,2191'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 ve 3.440 seviyelerinin direnç, 3.330 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat dışı PMI