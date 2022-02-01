Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Fed'in mart ayındaki para politikası kararlarına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Dün, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly yaptığı sözle yönlendirmede bankanın faiz artırımına en erken martta başlaması gerektiğini belirterek, para politikasının olması gerekenden hızlı sıkılaştırılmasına karşı da uyarılarda bulundu. Daly ayrıca, bankanın getiri eğrisinin gerisinde olmadığını da belirtti.

Şahin duruşuyla bilinen Kansas City Fed Başkanı Esther George da, bankanın bilanço küçültmede güçlü adımlar atmasının faiz artırımlarında daha yumuşak olması imkanı sağlayabileceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise faiz oranlarının hangi hızda artırılacağının ekonomideki özellikle enflasyondaki gelişmelere bağlı olacağını dile getirdi.

Fed yetkililerinin bu açıklamalarıyla birlikte tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali kısmen zayıfladı. Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların risk iştahını artırırken, ocakta düşüş eğilimine öncülük eden teknoloji hisselerinin bu kez dünkü yükselişe de öncülük ettiği görüldü.

Öte yandan, ABD'de yarından itibaren açıklanmaya başlayacak olan istihdam piyasası verilerinin ise piyasalardaki oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77'ye gerilerken, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi Brent petrolün varil fiyatını desteklemeye devam ediyor. Brent petrolün varili yükseliş eğilimini üst üste altıncı güne taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 89,4 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsası cuma günkü güçlü yükseliş eğilimini sürdürürken, S&P 500 endeksi yüzde 1,89, Nasdaq endeksi yüzde 3,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde ise satıcılı seyrediyor.

Avrupa borsalarında risk iştahı dünkü makroekonomik veriler ve tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarla törpülendi. Avro Bölgesi 2021'in 4. çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3 büyüyerek beklentilerin gerisinde kalırken, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarak öngörüleri oldukça geride bıraktı.

Öte yandan, tahvil piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) en geç aralıkta faiz artırımına gideceği, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da 2022 boyunca 125 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Söz konusu fiyatlamalar dün Avrupa borsalarında kazançların önemli bir kısmının geri verilmesine sebep olurken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,03'le 6 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez pozitif bölgede kapanış yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim de risk iştahı üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının Avrupa Birliği tarafından askıya alındığı bildirildi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde pozitif seyrediyor.

Asya'da New York borsasındaki alıcılı seyre paralel risk iştahının yüksek seyrettiği görülüyor.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) bugünkü para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,10'da sabit bırakırken, varlık alımlarını ise 10 Şubat itibarıyla durduracağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada ayrıca, varlık alımlarını durdurmanın faiz artışını beraberinde getirmeyeceği ifade edildi.

Çin, Güney Kore ve Hong Kong pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, bölgede artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise başlıca risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede işsizlik yüzde 2,7'ye gerilerken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 55,4'e çıktı.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, Avustralya'da ASX 200 endeksi günü yüzde 2 yükselişle tamamladı.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yüzde 1,01 değer kazanarak 2.003,20 puana çıktı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,41 azalışla 13,3257’ye gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,32 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI, Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi PMI

10.00 İngiltere, ocak ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik, imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat endeksi

18.30 ABD, aralık JOLTS açık iş sayısı