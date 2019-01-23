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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından Davos Zirvesi'nde büyüme endişelerinin gündemin odağına yerleşmesiyle negatif bir seyir izliyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:17
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ilk gününde gerçekleşen oturumlarda, ABD, Avrupa ve Çin’de bu yıl yavaşlayacak büyümenin küresel ekonomi için oluşturduğu riskler gündemin odağına yerleşti. Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılamaması ve ABD ile Çin arasında yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamadığına ilişkin haberler nedeniyle tedirgin olan piyasalar, önceki gün yayımlanan IMF raporunda, küresel büyümeye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi ile daha düşük büyümeye yönelik fiyatlamaya geçti.

ABD'de pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla haftaya dün başlayan pay piyasalarında yüzde 1'i aşan düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 1,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 96,0-96,5 bandında yatay seyretti.

Avrupa tarafında, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin yanı sıra Brexit'e ilişkin gelişmeler de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Analistler, bugün İngiltere parlamentosunda düzenlenecek "Başbakana Sorular" oturumunda Theresa May'den gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, anlaşmasız Brexit endişelerinin muhalefet partilerinden gelen açıklamalarla hafiflese de devam ettiğini ve piyasalar için risk unsuru olduğunu söyledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmezken, enflasyon beklentilerini düşürmesi dikkati çekti. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, dün yüzde 1,76 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 99.677 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,3401 seviyesinden kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3490 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme takip edilecek. Suriye’nin ana gündem maddesi olacağı görüşmelerde, Türkiye’nin sınırında PKK terör örgütünün yapılanmasına yönelik olası hamlelerin yanı sıra ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesine yönelik gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Davos'tan gelecek haber akışı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özetinin de yatırımcıların gündeminde olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

18.00 ABD, Richmond Fed imalat sanayi endeksi

18.00 Avro Bölgesi, tüketici güven endeksi

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:17
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