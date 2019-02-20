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Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına kilitlendi

Küresel piyasalar dün genel olarak sakin bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:22
Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına kilitlendi

Küresel piyasalar dün genel olarak sakin bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed'in para politikası duruşunu, faiz değişiklikleri konusunda kullandığı "sabırlı olacağız" ifadesi ile daha "güvercin" olarak değiştirdiği ocak ayı toplantısının tutanakları bu akşam saat 22.00'da yayımlanacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri ile ilk sinyallerini geçen yılın aralık ayında verdiği "güvercin" duruş, ocak ayı toplantısının karar metninde kullanılan "sabırlı olacağız" ifadesi ile perçinlenmişti.

Fed toplantısı sonrası piyasalarda bu yılın sonuna kadar faiz artırımına gidilmeyeceği fiyatlamaları yapılırken, son dönemde dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerdeki zayıflama da yılın son toplantısında faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentilerinin filizlenmesine neden oldu.

Analistler, bugün tutanaklarda Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını belirterek, doların Fed'in "güvercin" duruşu nedeniyle sakin, pay piyasalarının ise pozitif seyrettiğini ifade etti. Geçen yılın aralık ayından beri devam eden bu algıyı değiştirebilecek söylem ve açıklamaların fiyatlamaları tersine çevirebileceğine dikkati çeken analistler, küresel ekonomiye ilişkin gelişme ve makroekonomik verilerin şimdilik böyle bir riske işaret etmediğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi olmasının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi, dolar endeksi ise 96,5 seviyesinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi sınırlı yükselişle 1,1340 seviyesine çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini söyledi.

Bugün Japonya’da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracatın ikinci ayda da gerilemesi ve ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen müzakerelerde yuan kurunun seviyesi konusunda görüş ayrılıkları olduğu haberleri tedirginlikleri artırdı. Söz konusu gelişmelere karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 artışla tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 101.742 puandan tamamladı. Dün 5,2834'e gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2920'den işlem görüyor.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Fed tutanakları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

10.00 Almanya, Üretici Fiyat Endeksi

18.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

22.00 ABD, Fed tutanakları

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:22
  1. BIST
  2. Piyasalar

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