0553 313 94 23

Küresel piyasalar ECB'yi bekliyor

07 Mart 2019 Perşembe 09:13
Küresel piyasalar ECB'yi bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların, dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından artan ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikle dün genel olarak negatif bir seyir izledi. OECD, dün açıklanan raporda küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.

ABD'de, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin hafta başından bu yana yeni bir açıklama gelmemesinin neden olduğu tedirginlikle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamalar Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, bugünkü ECB toplantısı öncesinde borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.

Analistler, ECB'nin bugün faizleri değiştirmeyeceğini ancak yeni varlık alım programı ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajların takip edileceğini belirterek, aşağı yönlü revize edilmesi beklenen ekonomik tahminlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün Asya'da, azalan küresel risk iştahı ile pay piyasaları negatif bir seyir izlerken, Brent petrolün varil fiyatı sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürdü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 66,1 dolara yükseldi.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü yüzde 0,85 artışla 5,4339'dan tamamladı. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,27 azalışla 103.453 puandan kapandı.

Bugün ECB kararları ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:13
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib Kandili mesajı
    1. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    2. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    3. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    4. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    5. Van’da sigara kaçakçılığı
    6. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    7. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    8. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    9. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    10. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    11. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    12. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    13. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    14. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    15. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    16. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    17. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    18. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    19. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    20. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    21. İnegöl sise teslim
    22. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    23. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    24. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    25. Nafaka makul süreli olmalı
    26. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    27. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    28. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    29. Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi..
    30. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları