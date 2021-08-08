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Ekonomi Küresel piyasalar belirsizlikler haftasını rekorlarla geçti
Ekonomi

Küresel piyasalar belirsizlikler haftasını rekorlarla geçti

Bu hafta küresel pay piyasalarında genişleyici para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle rekorlar kırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:58:00 -
Küresel piyasalar belirsizlikler haftasını rekorlarla geçti

Gelecek hafta ise dünya genelinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Fed yetkililerinin varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin açıklamalarında iş gücü piyasasının salgın öncesi seviyelerinden çok uzakta olduğuna dikkati çekmeleri, ABD’de açıklanan istihdam verilerini gündemin odağına yerleştirdi.

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