Küresel İslam ekonomisinin geleceğine İstanbul ev sahipliği yapacak

İslam ekonomisinin geleceğine yön veren karar alıcılar, uluslararası liderler, ekonomi otoriteleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, akademisyenler ve sektör temsilcileri, 3-6 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek "3. Global İslami Ekonomi Zirvesi" kapsamında bir araya gelecek.

Bu yıl "İslam Ekonomisinde Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, etik finans, reel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyüme ekseninde küresel ölçekte önemli tartışmalara ev sahipliği yapılacak.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, AlBaraka Summits Türkiye kapsamında organize edilen 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi (İFM), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İbn Haldun Üniversitesi stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek.

AlBaraka Group'un Global Partner, Halkbank'ın Host Partner, Türk Hava Yolları'nın Official Carrier, Anadolu Ajansı ve Demirören Medya'nın ise Global Communication Partner olarak yer aldığı zirve, Türkiye'nin küresel İslami finans ve ekonomi ekosistemindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Zirve, 3-6 Haziran'da İstanbul Finans Merkezi (İFM) Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

KÜRESEL EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN YENİ BOYUTLARI ELE ALINACAK

Küresel ekonomi ve finans sistemlerinde yaşanan dönüşümler, sermayenin yapısını ve kullanım biçimlerini yeniden şekillendirirken, İslam ekonomisi yaklaşımı sermayeyi yalnızca finansal bir araç olarak değil, etik sorumluluk, toplumsal fayda ve üretken ekonomik faaliyetlerle bütünleşen bir değer olarak ele alıyor.

Bu perspektifle hazırlanan 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi, İslam ekonomisi çerçevesinde sermayenin rolünü, temel ilkeler, stratejik yaklaşımlar ve sektörel uygulamalar üzerinden kapsamlı şekilde incelemeyi amaçlıyor.

Zirvede ayrıca üretken sermaye dolaşımının güçlendirilmesi, kapsayıcı ekonomik katılımın artırılması ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen etik finans modellerinin yaygınlaştırılması gibi başlıklar öne çıkacak.

Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel, zirvenin sermayenin daha yüksek bir amaca hizmet etmesi gerektiğine dair inançlarını yansıttığını belirtti.

Kamel, "Üretken büyüme, toplumsal denge ve sürdürülebilir kalkınma. Türkiye, servet, sorumluluk ve reel ekonomik değer üzerine yürütülen bu küresel diyaloğu ileri taşımak adına güçlü bir zemin sunuyor." ifadesini kullandı.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi ise zirvenin tartışmaların ötesine geçerek somut çıktılar üretmek amacıyla tasarlandığını kaydetti.

Khalawi, "Kurumların ortak öncelikleri belirleyebileceği, işbirlikleri geliştirebileceği ve sermayenin üretken, etik ve dayanıklı ekonomileri desteklemedeki rolünü güçlendirecek girişimler oluşturabileceği bir platform olacak." açıklamasında bulundu.

FİNANS, TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AYNI PLATFORMDA BULUŞACAK

Zirveye katılması beklenen isimler arasında Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Finansmanı Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mahmoud Mohieldin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Malezya Merkez Bankası Başkanı Abdul Rasheed Ghaffour, Filistin Para Otoritesi Başkanı Yahya Jawdat Hafez Shunnar, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Danışmanı ve Mescid-i Haram İmamı Şeyh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan yer alıyor.

Dört gün sürecek zirve boyunca, merkez bankaları, ekonomi yönetimleri, uluslararası yatırım kuruluşları, küresel bankacılık grupları, akademisyenler ve finansal teknoloji liderlerinin katılımıyla çok sayıda panel, oturum ve stratejik toplantı gerçekleştirilecek.

Zirve kapsamında küresel ekonomi ve sermaye akışları, İslami bankacılık ve katılım finansı, İslami sermaye piyasaları ve sukuk, vakıf sistemleri ve sosyal finans, yapay zeka ve dijital finans teknolojileri, fintek ve İslami dijital yatırım araçları, sürdürülebilir kalkınma ve etik yatırım modelleri, girişimcilik ve KOBİ finansmanı ve uluslararası ekonomik entegrasyon modelleri gibi konuların ele alınması hedefleniyor.

Program kapsamında ayrıca, Merkez Bankaları ve Bakanlar Düzeyi Paneli, İslami Bankacılık Grupları CEO Paneli, Sermaye Oluşumu ve İslami Sermaye Piyasaları Paneli, Vakıf ve Sürdürülebilir Sermaye Paneli ile Dijital Sermaye ve Finansal İnovasyon Paneli gibi üst düzey oturumlar gerçekleştirilecek.

ALBARAKA STRATEJİK İSLAM EKONOMİSİ RAPORU'NUN LANSMANI DA YAPILACAK

Zirvenin dikkati çeken başlıklarından biri de AlBaraka Stratejik İslam Ekonomisi Raporu'nun lansmanı olacak.

İslam ekonomisinin farklı boyutlarını tek bir bütüncül vizyonda bir araya getiren kapsamlı stratejik referans niteliğindeki rapor, ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak. Katılımcılar ayrıca "Sermaye ne inşa eder?" başlıklı açılış filmini izleme fırsatı bulacak.

Filmde, İslami finansın sermayeyi reel ekonomiyle nasıl buluşturduğu, altyapı, istihdam ve uzun vadeli istikrar üzerinden somut etkiye nasıl dönüştürdüğü anlatılacak.

Zirve kapsamında Wahed tarafından kurumsal bir çalıştay, İbn Haldun Üniversitesi tarafından ise kurumsal sunum gerçekleştirilecek. Ayrıca İslam Bankaları ve Finans Kuruluşları Genel Konseyi (CIBAFI) işbirliğiyle sektör strateji diyaloğu, İslam Ekonomisi Stratejik Düşünce Merkezi tarafından çalıştay ve Orta Asya'da İslam ekonomisi ve helal üzerine yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Toplam 1 milyon Suudi Riyali ödül değerine sahip ve sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Saleh Kamel İslam Ekonomisi Ödülü (SKIEA) himayesinde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarını ve akademik projelerini sunabilecekleri etkileşimli akademik bir girişim de program kapsamında yer alacak.

STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ VE ULUSLARARASI KATILIM DİKKATİ ÇEKİYOR

Zirve, akademik ve sektörel tartışmaların ötesinde, uluslararası ekonomik işbirliklerinin geliştirilebileceği stratejik bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Program kapsamında düzenlenecek mutabakat zaptı imza törenleriyle yeni işbirliklerinin kurulması beklenirken, özel networking buluşmaları, resepsiyonlar ve gala programları da uluslararası katılımcıları bir araya getirecek.

Zirve kapsamında ayrıca, İslam Bankaları ve Finans Kuruluşları Genel Konseyi (CIBAFI) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC), Saleh Kamel İslam Ekonomisi Ödülü ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu ile İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık ve Televizyon Birliği (OSBU) ve son olarak İbn Haldun Üniversitesi ile Malezya Sermaye Piyasası Kurulu arasında stratejik mutabakat zaptları imzalanacak.

İSLAM EKONOMİSİNİN DÜNYADAKİ ÖNDE GELEN PLATFORMLARINDAN BİRİ

Daha önce İstanbul, Londra ve Medine gibi önemli şehirlerde düzenlenen AlBaraka Summits, İslam ekonomisi ve katılım finansı alanlarında dünyanın önde gelen uluslararası platformları arasında gösteriliyor.

Her yıl dünyanın dört bir yanından üst düzey kamu temsilcileri, merkez bankaları, finans kuruluşları, yatırım fonları, akademisyenler ve medya kuruluşlarını bir araya getiren zirve, İslam ekonomisinin küresel ekonomik dönüşüm süreçlerindeki görünürlüğünü daha da artırmayı amaçlıyor.