Küresel ısınma Burdur Gölü'nde su kaybına neden oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan yazılı açıklamada, küresel ısınmanın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisinin Burdur Gölü'nde de hissedildiği belirtildi.

Burdur Gölü havzasında yer alan göllerin birçoğunun karstik kökenli olduğu aktarılan açıklamada, "Havzada büyük akarsular yok. Gölü besleyen ana kaynaklar Bozçay, Suludere ve Keçiborlu deresidir. Göl uluslararası öneme sahip sulak alan olup Ramsar alanı olarak tescillenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'EN ÖNEMLİ SU KAYBI BUHARLAŞMADAN'

Bölgede mevcut şartlar devam ettiği sürece, tarım ve hayvancılık faaliyetleri arttıkça göl seviyesindeki düşüşün kaçınılmaz olduğuna değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Göl havzasında ciddi oranda sulama yapılmaktadır. Su kayıpları fazla olan iptidai tüm sulamaların modernize edilmesi halinde bir miktar su tasarrufu sağlanabilir ancak bu durumda bile göl seviyesindeki düşme, dengeye gelinceye kadar devam edecektir. İdaremizce bölgede bulunan tüm sulamalarda rehabilitasyon çalışmaları, yeni sulama taleplerinde tamamen kapalı sistem projelendirme çalışmalarında su tasarrufunu daha da artırıcı önlem ve sistem geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında mevcut ürün deseninde değişikliğe gidilerek az su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. Burdur Gölü'nden en önemli su kaybı buharlaşmadan oluşmaktadır. Bu sebeple Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar tarafından Burdur Gölü'nde buharlaşmanın azaltılması için pilot ölçekli çalışma yapılması planlanmaktadır, çalışmaların inşaat işleri ve işletmesi gerçekleştirilecektir. 8 Haziran'da Burdur Gölü AR-GE Çalışması İnşaatı İhalesi yapılmıştır."

Açıklamada, Burdur Gölü Yönetim Planı'nın uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları, Burdur Gölü su dengesinin kontrol altına alınmasını içeren Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesi'nin 13 Kasım 2015'te de imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki göllerin büyük kısmında kuraklık ve buharlaşmanın etkili olduğunu belirtti.

Burdur Gölü'nde 114 milyon metreküp buharlaşma olduğunu vurgulayan Özçelik, "Buharlaşmanın 90-95 milyon metre küpü yağan yağmurlarla geri dönüyor ancak geriye kalan açığı 'Nasıl kapatırız?' diye alternatif çalışmalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Gölün etrafında bulunan sondaj kuyularının iptal edilmesi ve kapalı sistem sulamaya geçme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özçelik, gölün en önemli su kaybının buharlaşma olduğunu bildirdi.

Özçelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Burdur Gölü'ne köklü çözüm için alternatifler üretip Bakanlığımızın genel müdürlüklerine sunuyoruz. Menderes Nehri'nin kolu olan bir kaynaktan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Eldere köyündeki alandan Burdur Gölü'ne kış aylarında bir veya iki ay olmak üzere su getirilmesi için Sayın Valimiz Hasan Şıldak'la iki hafta önce DSİ Genel Müdürümüz ve Su Yönetimi Genel Müdürümüzden çalışmalar yapılmasını talep ettik. Genel Müdürler etüt ve proje daire başkanlarına talimat verdiler. Tarımda kapalı sistem sulamaya geçilmesinin yanında su tüketimi az olan hatta susuz yetişen bitkisel üretime geçilmesi çalışmaları da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Lavanta üretimi ve aromatik bitki üretimlerinin yaygınlaşması için bilgilendirme çalışmaları devam ediyor."