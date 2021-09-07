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Aktüel 'Küresel ısınma' Avrupa'ya 'torpil' geçti!
Aktüel

'Küresel ısınma' Avrupa'ya 'torpil' geçti!

Avrupa kıtası tarihinde kaydedilen en sıcak yaz mevsimi 2021'de yaşandı. Hava sıcaklığı Akdeniz'de rekor seviyeye ulaştı, kıtanın kuzeyinde ise ortalamanın altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 23:56:00 - 2021-09-08 00:17:46
'Küresel ısınma' Avrupa'ya 'torpil' geçti!

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisinin analizleri yayımlandı. Buna göre, Avrupa'da temmuz ve ağustos aylarında ortalama hava sıcaklığı 1991-2020 ortalamasından yaklaşık 1 derece daha yüksek ölçüldü.

Bu yaz sıcaklığı daha önce en sıcak yazların kaydedildiği 2010 ve 2018'den 0,1 derece daha yüksek ölçüldü. Bu yılın ağustos ayı, 2017'nin ağustos ayıyla birlikte en sıcak üçüncü ay olarak kaydedildi. Bu yıl ağustos ayı, 1991-2020 ortalamasından 0,3 derece daha sıcak geçti.

Akdeniz'de rekor seviyeye ulaştı

Avrupa kıtası genelinde sıcaklığın değişkenlik gösterdiği, hava sıcaklığının Akdeniz'de rekor seviyeye ulaşırken kıtanın kuzeyinde ortalamanın altında kaldığı belirtildi. Kıtanın doğusunda da sıcaklık bu yaz ortalamanın üzerinde seyretti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisinin verileri karada ölçülen hava sıcaklıklarını gösteriyor. Servis, iklim ortalamalarını hesaplarken Dünya Meteoroloji Örgütünün tavsiyesine uyarak son 30 yıllık dönemi dikkate alıyor.

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