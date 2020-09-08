Küresel imalat sanayi üretimi Kovid-19'nin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 11,2 geriledi

VİYANA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde küresel imalat sanayi üretiminde yıllık yüzde 11,2 düşüş görüldüğü bildirildi.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin küresel imalat sanayi üretimi raporunu yayınladı. Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde küresel imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 geriledi.

UNIDO'un raporunda ikinci çeyrekteki küresel imalat sanayi üretiminde yaşanan "dramatik düşüşün", Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin ekonomik etkisini yansıttığını vurguladı.

Küresel imalat sanayii toplam katma değer üretiminde bu yıl yüzde 8,4'lük bir düşüş beklendiği belirtilen raporda, bunun da 2020 yılının sektör açısından kaydedilen "en kötü yıl" olacağına işaret ettiği ifade edildi.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle yaşanacak söz konusu düşüşün Çin'de yüzde 1,6 da kalacağı belirtilen raporda, ABD'de söz konusu oranın yüzde 15'e ve Avrupa'nın sanayileşmiş ekonomilerinde ise yüzde 14,3'e ulaşacağı kaydedildi.