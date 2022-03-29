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Ekonomi ‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ taahhüdünü yeniledi
Ekonomi

‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ taahhüdünü yeniledi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact) Nisan 2021’de imzacısı olan Vestel, 25 Mart’ta düzenlenen Global Compact Türkiye Genel Kurulu’nda resmi imza törenine katılarak taahhüdünü yeniledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:33:00 -
‘Küresel İlkeler Sözleşmesi’ taahhüdünü yeniledi

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiren Vestel, yenilenen vizyonuyla hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünleriyle toplumsal ve çevresel fayda yaratan bir teknoloji şirketi olma yolunda yeni bir adım attı.

Vestel, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarını sürdürülebilirlik kimliğiyle yönetirken, bağlı bulunduğu Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 Stratejisi ışığında dünyanın geleceğine katkı sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Vestel’in hedeflerine bağlılığının bir göstergesi olarak imzacı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu yolculuğun kurumsal bir yapıda devam etmesine destek oluyor.

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